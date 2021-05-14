ООС: зафиксировано 19 вражеских обстрелов, есть погибший

Детали

В частности, неподалеку населенных пунктов Лебединский, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. У населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз у Новоселовки.

С танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песков.

Цитата

“У населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное — со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское — еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью ”, - резюмировали в штабе.

Действия украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий ВС Украины