ООС: зафиксировано 19 вражеских обстрелов, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
В частности, неподалеку населенных пунктов Лебединский, Гнутово и Павлополь враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. У населенного пункта Новозвановка оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Враг трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз у Новоселовки.
С танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты шесть раз совершили обстрел в направлении Песков.
Цитата
“У населенного пункта Новотроицкое российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Южное — со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское — еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью ”, - резюмировали в штабе.
Действия украинской стороны
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним
На Донбассе от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий ВС Украины