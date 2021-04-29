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ООС: зафіксовано сім обстрілів з позицій бойовиків

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Цитата: 

"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, незважаючи на домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. З початку доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.

Деталі 

Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлопіль – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

28 квітня було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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