ООС: зафіксовано сім обстрілів від бойовиків

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили вжили необхідних заходів, в тому числі й вогневого впливу, для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції", - повідомили у пресцентрі.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь неподалік Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Хутора Вільного ворог застосовував міномети 82-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Оріхового та Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 13 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.