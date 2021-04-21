ООС: зафіксовано шість обстрілів від бойовиків

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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомляють у штабі.

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"Неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам'янки зі станкових протитанкових гранатометів.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед українських захисників немає. Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

20 квітня було зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.