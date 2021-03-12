ООС: зафіксовано одиннадцять обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Протягом поточної доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", у передмісті населених пунктів Катеринівка та Південне, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу Старогнатівки, збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Гнутове, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї - з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.
Як наголосили в пресцентрі, на дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 10 гектарів території та передали на знищення 164 вибухонебезпечних предмети.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
11 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.