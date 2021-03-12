ООС: зафиксировано одиннадцать обстрелов со стороны боевиков

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"В течение текущих суток, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде населенных пунктов Катериновка и Пивденное, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Старогнатовки, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении были замечены инженерные оборудования позиций войск противника.

Как отметили в пресс-центре, на действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 164 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

11 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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