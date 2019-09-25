ООС: зафіксовано 15 обстрілів, одного військового поранено, ще одного травмовано

“Від початку поточної доби в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави окупанти здійснили вже 15 прицільних обстрілів позицій Українських героїв. Збройні формування РФ та її найманці переважно застосовували гранатомети різних систем, проте вже 5 разів, в порушення Мінських угод, в районах населенних пунктів Травневе, Мар’їнка, Новолуганське, Південне та Красногорівка окупанти вели сьогодні мінометні обстріли”, — сказав Дмитро Гуцуляк.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили сьогодні 7 прицільних обстрілів.

Близько 01:40 від селища Доломітне зафіксовано ведення ворожого снайперського вогню по нашим оборонцям Новолуганського.

Після 03:40 захисники Травневого зафіксували розриви 2-х ворожих мін калібру 82 мм. Також від Доломітного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

З 04:10 противник вів обстріл по захисниках Новолуганського з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, й великокаліберних кулеметів.

З 05:10 ранку захисниками Зайцевого зафіксовано ворожі обстріли зі стрілецької зброї.

Після 05:40 під ворожим вогнем знову перебували захисники Новолуганського. Від селища Доломітне окупанти випустили 3 міни 82-го калібру та вели обстріл зі стрілецького озброєння.

З 07:10 ранку, протягом 40 хвилин противник вів вогонь з АГС та стрілецького озброєння по нашим оборонцям населенного пункту Південне. Від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки ворог випустив 3 міни калібру 82 мм.

З 07:55, протягом півгодини з напрямку від смт Донецький окупанти вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, стрілецького озброєння по захисниках Новотошківського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” Об’єднаних сил від початку поточної доби зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів.

При цьому 4 рази під ворожим вогнем перебували оборонці Мар’їнки. Одразу з опівночі з напрямку від мікрорайону Трудівській окупованого Донецька, ворог вів вогонь по нашим позиціям з ручних протитанкових гранатометів та стрілецького озброєння.

Після 05:00 ранку з напрямку від окупованого смт Олександрівка ворог випустив 8 мін калібру 82 мм та вів обстріл з гранатометів різних систем. З 06:15 зафіксовано ворожі обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, а близько 07:00 ранку — з великокаліберних кулеметів.

Окрім цього, з 06:20, протягом 40 хвилин з напрямку від Ужівки окупанти вели обстріл наших воїнів в районі Водяного з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

З 07:50 до 08:30 з напрямку від окупованого смт Старомихайлівка російсько-окупаційні війська випустили 7 мін калібру 120 мм та вели вогонь зі стрілецького озброєння по наших позиціях поблизу м. Красногорівка.

З 10:10 наші оборонці Опитного перебували під ворожим обстрілом з АГС.

З 11:20 окупанти поновили обстріли в районі Красногорівки застосовуючи від смт Старомихайлівка гранатомети різних систем.

“Захисники України декілька разів застосовували легке піхотне озброєння у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ з метою придушення ворожої збройної активності, збереження життя та здоров’я наших воїнів. За наявною інформацією, від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один наш герой. Ще один захисник отримав бойове травмування. Їх евакуйовано до медичних закладів”, — підсумував речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Нагадаємо, 24 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.