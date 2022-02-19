ООС: за перші сім годин доби бойовики відкривали вогонь 12 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні, 19 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 12 порушень, 11 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
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Станом на 7-му ранку поточної доби, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 12 порушень, 11 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Тричі Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Гранітне та Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм.
Тричі Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Болотне - мінометів калібру 82 мм.
Водяне – з мінометів калібру 120 мм.
Широкіне - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.