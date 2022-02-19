ООС: за первые семь часов суток боевики открывали огонь 12 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня, 19 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Детали
По Состоянию на 7 часов утра текущих суток, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Трижды Новотроицкое - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Гранитное и Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм.
Трижды Старогнатовку-из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Болотное-минометов калибра 82 мм.
Водяное-из минометов калибра 120 мм.
Широкино - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.