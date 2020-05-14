ООС: з початку доби п’ять ворожих обстрілів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 161226 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 114699 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 106069 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 113950 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 134125 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 141618 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 226061 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216749 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187093 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176606 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 17250 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

10 квітня, 16:30 • 11982 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 15114 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 12948 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 22511 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 161226 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 163329 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 283468 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 306653 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388826 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 53065 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 36124 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50718 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52402 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127716 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ООС: з початку доби п’ять ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 10369 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстрілів, втрат у лавах українських війскових не допущено. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

ООС: з початку доби п’ять ворожих обстрілів

"Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів", - сказав Праута.

За його словами, на луганському напрямку вранці 15 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях українських військ біля Хутора Вільного. Також на цій ділянці фронту противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"Біля Зайцевого також у ранковий час ворог застосував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру наші воїни вгамували окупантів",- розповів Праута.

Праута зазначив, що на донецькому напрямку противник активізувався також вранці.

"Так, захисників Авдіївки з боку Спартака, а згодом Яковлівки ворог обстрілював з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї",- сказав він.

Окрім того, по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних в районі Верхньоторецького, бойовики випустили 4 міни калібру 82 мм і вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

"Наші військовослужбовці без вагань застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Ефективність таких дій виявилася високою, до обіду противник вогонь більше не відкривав", - додав Праута.

Нагадаємо, минулої доби, 13 травня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.18
Bitcoin
$79,036.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,225.15
Ethereum
$1,508.36