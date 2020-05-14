ООС: з початку доби п’ять ворожих обстрілів

"Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів", - сказав Праута.

За його словами, на луганському напрямку вранці 15 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях українських військ біля Хутора Вільного. Також на цій ділянці фронту противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

"Біля Зайцевого також у ранковий час ворог застосував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також кулеметів великого калібру наші воїни вгамували окупантів",- розповів Праута.

Праута зазначив, що на донецькому напрямку противник активізувався також вранці.

"Так, захисників Авдіївки з боку Спартака, а згодом Яковлівки ворог обстрілював з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї",- сказав він.

Окрім того, по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних в районі Верхньоторецького, бойовики випустили 4 міни калібру 82 мм і вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів.

"Наші військовослужбовці без вагань застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах. Ефективність таких дій виявилася високою, до обіду противник вогонь більше не відкривав", - додав Праута.

Нагадаємо, минулої доби, 13 травня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню.



