ООС: с начала суток пять вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов, потерь в рядах украинских вийскових не допущено. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз", - сказал Праута.
По его словам, на луганском направлении утром 15 мин калибра 82 мм разорвались на позициях украинских войск у Хутора Вольного. Также на этом участке фронта противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
"У Зайцевого также в утренние часы враг применил гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра наши воины успокоили оккупантов", - рассказал Праута.
Праута отметил, что на донецком направлении противник активизировался также утром.
"Так, защитников Авдеевки со стороны Спартака, а затем Яковлевки враг обстреливал из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал он.
Кроме того, по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных в районе Верхнеторецкого, боевики выпустили 4 мины калибра 82 мм и вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.
"Наши военнослужащие без колебаний применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Эффективность таких действий оказалась высокой, к обеду противник огонь больше не открывал", - добавил Праута.
Напомним, за минувшие сутки, 13 мая, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.