ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було", - сказала Пампуха.

За її словами, ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 20 серпня у переважній більшості зон відповідальності українських одиниць обстрілів противника не зафіксовано. Останній день задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.