ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Від початку доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Про це заявила речниця пресцентру Міністерства оборони капітан Юлія Пампуха під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було", - сказала Пампуха.
За її словами, ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил.
Нагадаємо, 20 серпня у переважній більшості зон відповідальності українських одиниць обстрілів противника не зафіксовано. Останній день задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.