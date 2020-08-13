ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. З початку доби, станом на 12:00, бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 сьогодні, 13 серпня, у районі проведення операції ворожих провокацій поки не фіксувалося", - зазначили в Міноборони.

Додається, що станом на цей час ситуація у районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою українськими військами.

Нагадаємо, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного "режиму припинення вогню".

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні на Донбасі на невідомому пристрої підірвалися двоє військових, один загинув.

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