ООС: з початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 сьогодні, 13 серпня, у районі проведення операції ворожих провокацій поки не фіксувалося", - зазначили в Міноборони.

Додається, що станом на цей час ситуація у районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою українськими військами.

Нагадаємо, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного "режиму припинення вогню".

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні на Донбасі на невідомому пристрої підірвалися двоє військових, один загинув.