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ООС: з початку доби бойовики збройної активності не проявляли

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Від початку доби порушень "режиму тиші" у зоні ООС з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

"Від початку поточної доби порушень "режиму тиші" з боку російсько-окупаційних військ станом на 12:00 не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.

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