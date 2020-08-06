ООС: з початку доби бойовики збройної активності не проявляли

"Від початку поточної доби порушень "режиму тиші" з боку російсько-окупаційних військ станом на 12:00 не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.