ООС: з початку доби бойовики збройної активності не проявляли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Від початку доби порушень "режиму тиші" у зоні ООС з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби порушень "режиму тиші" з боку російсько-окупаційних військ станом на 12:00 не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.