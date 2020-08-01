ООС: з початку доби бойовики збройної активності не проявляли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Від початку доби порушень "режиму тиші" в зоні ООС з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень "режиму тиші" у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на Сході України не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики чотири рази порушили "режим тиші".