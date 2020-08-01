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19 березня, 18:42 • 49941 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102734 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102270 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117857 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124249 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120495 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156520 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125148 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124831 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123946 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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ООС: з початку доби бойовики збройної активності не проявляли

ООС: з початку доби бойовики збройної активності не проявляли

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Від початку доби порушень "режиму тиші" в зоні ООС з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень "режиму тиші" у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на Сході України не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики чотири рази порушили "режим тиші".

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