ООС: ворожими обстрілами поранено двох українських військових

"Сьогодні, 21 липня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші", - повідомив Гуцуляк.

За його інформацією, після 9:50 в районі Павлополя збройні формування РФ розпочали обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів. А з близько 10:30 з ручних протитанкових гранатометів окупанти порушили режим тиші поблизу Гнутового.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів з АГС двоє українських героїв отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно евакуювали до лікувального закладу та надали їм належну меддопомогу, зазначив Гуцуляк.

"Захисники України вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - резюмував полковник.

Нагадаємо, минулої доби, 20 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.