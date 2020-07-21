ООС: вражескими обстрелами ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Сегодня, 21 июля, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины", - сообщил Гуцуляк.
По его информации, после 9:50 в районе Павлополя вооруженные формирования РФ начали обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов. А с около 10:30 из ручных противотанковых гранатометов оккупанты нарушили режим тишины вблизи Гнутово.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов с АГС двое украинских героев получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно эвакуировали в лечебное учреждение и оказали им надлежащую медпомощь, отметил Гуцуляк.
"Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - резюмировал полковник.
Напомним, за минувшие сутки, 20 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.