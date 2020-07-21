ООС: вражескими обстрелами ранены двое украинских военных

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 73931 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104629 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109528 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137790 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112062 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 133671 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102469 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104894 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Сегодня, 21 июля, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины", - сообщил Гуцуляк.

По его информации, после 9:50 в районе Павлополя вооруженные формирования РФ начали обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов. А с около 10:30 из ручных противотанковых гранатометов оккупанты нарушили режим тишины вблизи Гнутово.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов с АГС двое украинских героев получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно эвакуировали в лечебное учреждение и оказали им надлежащую медпомощь, отметил Гуцуляк.

"Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - резюмировал полковник.

Напомним, за минувшие сутки, 20 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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