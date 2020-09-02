ООС: з початку доби бойовики не здійснювали обстрілів

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби бойовики тричі порушували режим тиші.