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ООС: з початку доби бойовики не здійснювали обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на 12:00 2 вересня з початку доби бойовики обстрілів по позиціях українських військових не здійснювали. Про це повідомив капітан Михайло Шаравара з пресцентру Міністерства оборони України під час брифінгу, інформує УНН.

ООС: з початку доби бойовики не здійснювали обстрілів

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби бойовики тричі порушували режим тиші.

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