ООС: з початку доби бойовики не здійснювали обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на 12:00 2 вересня з початку доби бойовики обстрілів по позиціях українських військових не здійснювали. Про це повідомив капітан Михайло Шаравара з пресцентру Міністерства оборони України під час брифінгу, інформує УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби бойовики тричі порушували режим тиші.