ООС: з початку доби бойовики позицій українських військових не обстрілювали

"Станом на 17:00 1 серпня 2020 року, від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики чотири рази порушили "режим тиші".