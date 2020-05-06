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ООС: з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші" на Донбасі, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Внаслідок прицільних ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

ООС: з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші" на Донбасі, є поранений

"Від початку поточної доби, 6 травня, російсько-окупаційні війська тричі порушили "режим тиші" на лінії бойового зіткнення", - сказав Гуцуляк.

За його словами, о 1:50 з напрямку від населеного пункту Мінеральне бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.

"Двічі під ворожим вогнем з 9:15 до 10:35 перебували наші оборонці Павлополя. Окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї з напрямків від населеного пункту Соснівське та Набережне", - зазначив Гуцуляк.

Гуцуляк наголосив, що українські військові адекватно придушували ворожу активність зі стрілецької зброї.

"За наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів один наш герой отримав сьогодні поранення. Втрати окупантів уточнюються", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

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