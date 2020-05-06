ООС: с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела. Вследствие прицельных вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 6 мая, российско-оккупационные войска трижды нарушили "режим тишины" на линии боевого соприкосновения", - сказал Гуцуляк.
По его словам, в 1:50 по направлению от населенного пункта Минеральное боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.
"Дважды под вражеским огнем с 9:15 до 10:35 находились наши защитники Павлополя. Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия из направлений от населенного пункта Сосновское и Набережное", - отметил Гуцуляк.
Гуцуляк отметил, что украинские военные адекватно подавляли вражескую активность из стрелкового оружия.
"По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил сегодня ранения. Потери оккупантов уточняются", - добавил он.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.