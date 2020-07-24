ООС: з початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил, при цьому застосовували важке озброєння", - зазначив він.
За його словами, тричі під ворожим вогнем перебували наші оборонці Старогнатівки.
"Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріли з мінометів. Також застосовували гранатомети й стрілецьке озброєння, та БМП. Загалом вночі та зранку окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру", - додав Гуцуляк.
За наявною інформацією, втрат від початку доби внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються.
Нагадаємо, 23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння.