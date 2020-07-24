ООС: с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 73836 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104619 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109518 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137779 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112060 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133667 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102469 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104894 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

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ООС: с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 13360 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций Объединенных сил, при этом применяли тяжелое вооружение", - отметил он.

По его словам, трижды под вражеским огнем находились наши защитники Старогнатовки.

"Здесь российско-оккупационные войска каждый раз вели обстрелы из минометов. Также применяли гранатометы и стрелковое вооружение, и БМП. В общем ночью и утром оккупанты выпустили 28 мин преимущественно 120-го калибра", - добавил Гуцуляк.

По имеющейся информации, потерь от начала суток в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются.

Напомним, 23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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