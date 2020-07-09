ООС: з початку доби бойовики не здійснили жодного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні, 9 липня, за наявною інформацією, обстрілів з боку збройних формувань РФ на лінії бойового зіткнення станом на 12:00 не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.
З його слів, захисники України продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші та щохвилини перебувають напоготові дати жорстку відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.