ООС: с начала суток боевики не совершили ни одного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, 9 июля, по имеющейся информации, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на линии боевого соприкосновения по состоянию на 12:00 не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.
По его словам, защитники Украины продолжают неуклонно соблюдать режим тишины и ежеминутно находятся наготове дать жесткий отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.