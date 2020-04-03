ООС: з початку доби бойовики 4 рази порушували "режим тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Щодо обстановки на лінії фронту, станом на 12:30 сьогодні, 3 квітня. Ніч минула спокійно, проте вже вранці бойовики здійснили 4 обстріли", - сказав Праута.
За його словами, на Луганському напрямку противник випустив 26 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Обєднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.
"6 мін 120-го калібру і 5 мін калібру 82-мм розірвалися на позиціях наших військ біля Оріхового. Тут же лунав ворожий станковий протитанковий гранатомет. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 20 хвилин зі станкового протитанкового гранатомету і кулемету великого калібру обстрілювали українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі Красногорівки", - розповів Праута.
Праута зазначив, що у період з 7:45 до 9:15 з боку Соснівського випустили 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя.
"На усі сьогоднішні ворожі обстріли Об’єднані сили відповіли влучним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів і продовжують контролювати ситуацію. За поточну добу втрат з нашого боку не допущено, втрати противника уточнюються", - додав він.
Нагадаємо, генсек НАТО закликав Росію припинити бойові дії в Україні.