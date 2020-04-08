ООС: з початку доби бойовики 3 рази порушували "режим тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли: біля Павлополя, Новоолександрівки та Мар'їнки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на "Донецькому напрямку", майже одразу після опівночі, з боку окупованого Набережного, бойовики випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців у районі Павлополя.
"А вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Мар’їнки", - зазначається у повідомленні.
Також на "Луганському напрямку", з мінометів калібру 120-мм, протягом години, збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.
"На всі обстріли противника, підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів. За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, упродовж 7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.