ООС: з початку доби бойовики 3 рази порушували "режим тиші" на Донбасі

КИЇВ. 8 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли: біля Павлополя, Новоолександрівки та Мар'їнки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.