ООС: з початку доби бойовики 3 рази порушували "режим тиші" на Донбасі

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли: біля Павлополя, Новоолександрівки та Мар'їнки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на "Донецькому напрямку", майже одразу після опівночі, з боку окупованого Набережного, бойовики випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців у районі Павлополя.

"А вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Мар’їнки", - зазначається у повідомленні.

Також на "Луганському напрямку", з мінометів калібру 120-мм, протягом години, збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.

"На всі обстріли противника, підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів. За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, упродовж 7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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