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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12949 перегляди

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ООС: ворог п'ять разів порушив режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:30, бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

ООС: ворог п'ять разів порушив режим тиші

"На Луганському напрямку після 1-ї години ночі противник з боку Доломітного випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського", - сказав Праута.

За його словами, з 06:25 до 07:00 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю в районі Південного.

"Після 7-ї ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого. На Донецькому напрямку близько 3-ї ночі противник 10 хвилин з великокаліберного кулемету обстрілював позиції наших військ, обладнані біля Новотроїцького", - повідомив Праута.

Окрім того, близько 9-ї ранку з боку Ужівки зі станкового протитанкового гранатомету бойовики вели вогонь по захисниках Водяного.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат з нашого боку немає", - зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, 30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

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