ООС: ворог п'ять разів порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:30, бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"На Луганському напрямку після 1-ї години ночі противник з боку Доломітного випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського", - сказав Праута.
За його словами, з 06:25 до 07:00 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю в районі Південного.
"Після 7-ї ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого. На Донецькому напрямку близько 3-ї ночі противник 10 хвилин з великокаліберного кулемету обстрілював позиції наших військ, обладнані біля Новотроїцького", - повідомив Праута.
Окрім того, близько 9-ї ранку з боку Ужівки зі станкового протитанкового гранатомету бойовики вели вогонь по захисниках Водяного.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат з нашого боку немає", - зазначив речник Міноборони.
Нагадаємо, 30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.