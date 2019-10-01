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ООС: враг пять раз нарушил режим тишины

Киев • УНН

 • 11389 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

ООС: враг пять раз нарушил режим тишины

"На Луганском направлении после 1 часа ночи противник со стороны Доломитного выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского", - сказал Праута.

По его словам, с 6:25 до 07:00 оккупанты применили миномет калибра 82 мм, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Пивденного.

"После 7 утра враг устроил провокацию из стрелкового оружия неподалеку Золотого. На Донецком направлении около 3 ночи противник 10 минут из крупнокалиберного пулемета обстреливал позиции наших войск, оборудованные у Новотроицкого", - сообщил Праута.

Кроме того, около 9 утра со стороны Ужовки со станкового противотанкового гранатомета боевики вели огонь по защитникам Водяного.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет", - отметил спикер Минобороны.

Напомним, 30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

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