ООС: вогню з боку бойовиків не зафіксовано

"Упродовж поточної доби, 25 листопада, у смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід" пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою", - повідомили у пресцентрі.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 7 гектарів території та передано на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 24 листопада російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.