ООС: вогню з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 25 листопада, у смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід" пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою", - повідомили у пресцентрі.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 7 гектарів території та передано на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.
"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 24 листопада російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.