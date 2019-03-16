ООС: від початку доби не було жодного ворожого пострілу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики не здійснили жодного обстрілу українських позицій в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це під час брифінгу заявив представник прес-центру ООС Олексій Жуганов, передає УНН.
"Від початку поточної доби ворог позиції наших військ не обстрілював", - сказав Жуганов.
Він заявив, що обстановка на лінії розмежування залишається контрольованою, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду працювали у штатному режимі.
Нагадаємо, 15 березня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, три рази застосувавши при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями.