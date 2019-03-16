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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: с начала суток не было ни одного вражеского выстрела

Киев • УНН

 • 9291 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала текущих суток боевики не совершили ни одного обстрела украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов, передает УНН.

ООС: с начала суток не было ни одного вражеского выстрела

"С начала текущих суток враг позиции наших войск не обстреливал", - сказал Жуганов.

Он заявил, что обстановка на линии разграничения остается контролируемой, все контрольные пункты въезда-выезда работали в штатном режиме.

Напомним, 15 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, три раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Украинские Национальные Новости

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