ООС: с начала суток не было ни одного вражеского выстрела

"С начала текущих суток враг позиции наших войск не обстреливал", - сказал Жуганов.

Он заявил, что обстановка на линии разграничения остается контролируемой, все контрольные пункты въезда-выезда работали в штатном режиме.

Напомним, 15 марта боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, три раза применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.