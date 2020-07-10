ООС: від початку доби бойовики один раз обстріляли позиції українських військових

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм біля Причепилівки. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає”, — повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Там також додали, що впродовж минулої доби, 9 липня, бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.