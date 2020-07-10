ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков один раз нарушили режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет”, — сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Там также добавили, что на протяжении прошлых суток, 9 июля, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.