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4 марта, 15:53 • 119106 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102968 просмотра

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ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных

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КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков один раз нарушили режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет”, — сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Там также добавили, что на протяжении прошлых суток, 9 июля, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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