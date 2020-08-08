ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України”, — вказано у повідомленні.

Як додали у прес-центрі: “7 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомету неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету — поблизу Травневого. Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали”.

Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу непідконтрольних українському Уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.