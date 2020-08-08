ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ВСУ со стороны вооруженных формирований боевиков обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ обстрелов не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Мероприятия полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины”, — указано в сообщении.
Как добавили в пресс-центре: “7 августа на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, враждебные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумов, а с автоматического станковой гранатомета — вблизи Майского. Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали”.
Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.