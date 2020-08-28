ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає”.