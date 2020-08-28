ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, — указано в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что: “Вчера в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет”.