ООС: від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції українских військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Від початку поточної доби збройні формування бойовиків 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, по наших воїнах поблизу Миронівського агресор використав артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“, противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв захисників Мар’їнки”, — вказано у повідомленні.
За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських військових немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Додамо, що 19 липня збройні формування бойовиків 17 разів порушили режим припинення вогню, обстріляв позиції українських військових, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.