ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, по нашим воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки”, — указано в сообщении.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Добавим, что 19 июля вооруженные формирования боевиков 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных, используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.