ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 73580 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104603 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109502 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137756 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112055 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133655 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102467 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102647 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104893 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных

Киев  •  УНН

 • 12609 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, по нашим воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки”, — указано в сообщении.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Добавим, что 19 июля вооруженные формирования боевиков 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных, используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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