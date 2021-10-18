ООС: вдень бойовики тричі порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Упродовж цієї доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.
“Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв із великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування”, — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.