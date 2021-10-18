ООС: днем боевики трижды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В течение этого дня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
“Позиции украинских воинов возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.