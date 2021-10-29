ООС: вдень бойовики дев'ять разів порушили "тишу", поранено трьох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Від початку цієї доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, поранено трьох український військових. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Павлополя ворог вів вогонь із гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. У бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль російсько-окупаційні війська використали безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Окрім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу, їх евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених — задовільний, одного — середньої важкості", — зазначили у штабі ООС.
Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.