ООС: днем боевики девять раз нарушили "тишину", ранены трое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, ранены трое украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и далее обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, заключенные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Возле Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцева наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
У Новотошкивского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие. В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь российско-оккупационные войска использовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых — удовлетворительное, одного — средней тяжести", — отметили в штабе ООС.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали ответный огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.