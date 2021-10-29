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ООС: днем боевики девять раз нарушили "тишину", ранены трое военных

Киев • УНН

 • 20187 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, ранены трое украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

ООС: днем боевики девять раз нарушили "тишину", ранены трое военных

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и далее обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, заключенные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Возле Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцева наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

У Новотошкивского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие. В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь российско-оккупационные войска использовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых — удовлетворительное, одного — средней тяжести", — отметили в штабе ООС.

Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали ответный огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.

Напомним

За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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