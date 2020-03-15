ООС: упродовж доби ворог 8 разів порушив режим тиші, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82-мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів. Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Зазначається, що підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
"Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення. Евакуаційною технікою військових доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, 14 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.