ООС: в течение суток враг 8 раз нарушил режим тишины, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов. Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - сообщили в штабе.
Напомним, 14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.