ООС: окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції біля Пісків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.