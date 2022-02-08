ООС: оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции возле Песков

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15 марта, 19:03 • 104456 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138269 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120430 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114157 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103122 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100574 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89352 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121714 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Неподалеку от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним

В течение прошлых суток, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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