ООС: оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции возле Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Неподалеку от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним
В течение прошлых суток, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.