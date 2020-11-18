ООС: не зафіксовано порушення "режиму тиші"

"Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - повідомили у пресцентрі.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами. Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 17 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.