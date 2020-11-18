ООС: не зафіксовано порушення "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - повідомили у пресцентрі.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами. Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 17 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.