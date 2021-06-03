ООС: не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим прпинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Цитата:
"Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у штабі.
Деталі
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
2 червня бойовики також не порушували "режим тиші".