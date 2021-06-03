ООС: не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків

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"Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у штабі.

Деталі

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

2 червня бойовики також не порушували "режим тиші".